EdTech Venture Day em São Paulo

Com a tecnologia evoluindo a passos largos, começamos a sentir os seus efeitos até mesmo na educação brasileira, uma das mais atrasadas do mundo. Alguns professores, alunos e gestores, públicos e privados, têm se esforçado muito para mudar esta triste realidade, criando novas metodologias e novos tipos de interações, frequentemente baseadas no uso da tecnologias que estão cada vez mais acessíveis. As Startups de Educação e Tecnologia (EdTech) têm um papel fundamental nesta jornada.

Ao promoverem mudanças no cenário da educação, chamam atenção do setor de investimentos, ávido por oportunidades de negócio que de fato promovam a diferença na vida das pessoas, como as formas de aprender e de ensinar. Na ABStartups Associação Brasileira de Startups, estimamos que existam entre 400 e 800 Startups de EdTech no Brasil neste momento. O avanço das startups voltadas para a educação nos obriga a pensar como estes impactos devem acontecer de forma positiva e o que precisamos ter ou fazer para que os nossos filhos, colaboradores ou nós mesmos aproveitemos estas inovações da melhor forma possível no ambiente escolar e profissional.

Este é o tema central do primeiro EdTech Venture Day promovido Universidade IE da Espanha, a FGV EAESP e o Google Brasil, em São Paulo, que acontecerá no dia 6 de novembro de 2019, das 8h30 às 17h00. O evento com especialistas nacionais e estrangeiros, colocará num mesmo palco líderes, investidores e empreendedores que estão mudando a educação no Brasil e no mundo para melhor, seja com investimentos direcionados a inovações de impacto, seja com novos produtos ou serviços inovadores.

Projetado para identificar e dar suporte a startups que estão prontas para expor suas inovações voltadas para o futuro da educação o evento foi pensado para diretores e proprietários de escolas e universidades e para counselors que se sentem desafiados pela forma com que as novas tecnologias têm impactado os processos de ensino e aprendizagem que seus alunos procuram. O EdTech Venture Day ainda irá selecionar Startups com base em sua originalidade, viabilidade financeira e capacidade de ter um impacto nos principais desafios enfrentados pelo setor educacional. A startup vencedora irá para Madri participar da etapa internacional da competição.

Evento gratuito, interativo, em inglês.

Inscrições: EdTech Venture Day 2019