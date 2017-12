Wikipédia convoca professores para melhorar verbetes

A Wikipédia, enciclopédia livre, está fazendo uma chamada pública aos professores universitários para que eles ajudem a melhorar os verbetes em língua portuguesa. A ideia é que os docentes, juntamente com os alunos, pesquisem, aprimorem e até criem novos temas e assuntos para incrementar a enciclopédia que é de uso público.

A iniciativa faz parte do projeto Wikipédia na Universidade, que está aproximando a enciclopédia de universidades pelo mundo. Professores das áreas de física, história, políticas públicas e ciências sociais estão desenvolvendo atividades para melhorar verbetes ligados a disciplinas como política cultural, antiguidade clássica ou até mesmo eletromagnetismo. Para participar, os professores brasileiros precisam enviar, até 22 de julho, planos de aula que contemplem atividades com os alunos para elaboração dessas melhorias.

O projeto já acontece em diversas instituições de ensino superior como Egito, Rússia, Índia, Reino Unido e Estados Unidos. No Brasil, desde o ano passado, um piloto vem sendo desenvolvido juntamente com as universidades USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), UniRio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) e UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

A professora de história da UniRio, Juliana Bastos Marques, criou, por exemplo, um plano de aula chamado: Tópicos Especiais em História Antiga – A história Romana na Wikipédia. Nas aulas, a partir dos próprios verbetes da Wikipédia que apresentavam deficiências de conteúdo, os alunos aprenderam sobre cultura e história no mundo romano, desenvolveram competências de pesquisa e redação acadêmica e, como resultado, melhoraram as informações que são disponibilizadas ao público. Eles inclusive incluíram novos verbetes como: A Arquitetura da Roma Antiga e Sexualidade da Roma Antiga.

Participação

Oito planos de aula serão escolhidos para serem colocados em prática, com o apoio da Wikipédia, no segundo semestre deste ano. As universidades precisam estar abertas e disponíveis para receber os recursos oferecidos pela plataforma que vão desde materiais didáticos até orientação e capacitação por meio de embaixadores da Wikipédia, representantes da organização que acompanham e editam essas atividades tanto de forma presencial, dentro dos campi, ou de forma virtual.

Segundo os coordenadores do projeto, a parceria entre as instituições não vai envolver repasses de recursos financeiros. “A Wikimedia Foundation vai coordenar o programa como um todo, oferecendo apoio institucional e técnico para o desenvolver as atividades e criar conexões entre as comunidades acadêmica e wikipedista”, afirmam na página do chamado público.

Fonte: Portal Porvir