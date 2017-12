Você no Enem: exame terá cobertura colaborativa

Os estudantes que prestarão o Enem no fim de semana podem ajudar o Estadão.edu na cobertura jornalística do exame e, de quebra, descolar uma grana. Quer contar como está sua preparação nesta reta final? Viu algo importante ou interessante antes de entrar no local de prova? Fotografe ou grave um vídeo curto e publique de graça no YouCa.st, agência de notícias online e colaborativa. O material será reproduzido no site do Estadão.edu e o autor do conteúdo mais acesssado será remunerado.

O YouCa.st foi lançada em fevereiro pelo jornalista Felipe Gazolla, de 28 anos. Hoje o site tem 5 mil usuários cadastrados e já foi acessado mais de 100 mil vezes. É fácil criar uma conta na plataforma: basta informar nome e e-mail.

O envio de fotos e vídeos pode ser feito pela página www.youca.st ou pelo aplicativo do YouCa.st para iPhones e smartphones com sistema Android. Não há limite de uploads. O material deve ser postado no canal Enem, que será criado especialmente para a cobertura do exame.

"Não precisa ser jornalista para colaborar. Basta estar presente em um fato importante e conseguir registrá-lo", afirma Gazolla. Segundo ele, o ideal é que os vídeos não sejam muito longos, ainda mais se forem postados utilizando o celular, por causa da velocidade da conexão com a internet. "Queremos ter material sobre tudo que envolve a prova. Nestes últimos dias, você pode gravar um vídeo falando de como está se preparando."

O criador da startup afirma ainda que o "clima" do Enem também pode ser uma "pauta" para os repórteres-cidadãos. "Como é muito grande, o exame mexe com as cidades. Mostre como está a movimentação em seu local de prova e as dificuldades no trânsito, por exemplo."

Gazolla também sugere que professores gravem vídeos dando dicas para as provas ou comentando temas que podem ser cobrados. Segundo ele, todo material publicado é georreferenciado. Quem entrar na YouCa.st poderá escolher sobre qual lugar deseja se informar.

Colaboração

Pelo modelo de negócio do YouCa.st, a startup funcionará como uma agência de notícias regular. Ela reunirá o material publicado por cinegrafistas e fotógrafos amadores e o venderá para veículos de comunicação. Os autores dos conteúdos serão remunerados a cada foto ou vídeo comprado pela imprensa.