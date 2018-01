'Violência acaba se universidade for responsável pela recepção'

Há sete anos como coordenador do Grupo Pró-Calouro da USP, o professor Oswaldo Crivello diz que o consumo de álcool é hoje sua maior preocupação. Trote ainda é sinônimo de violência e intimidação? Não necessariamente. Ainda são vistas imagens assustadoras. Mas isso vem de uma minoria. Infelizmente, a minoria acaba denegrindo o nome de toda uma instituição. O trote é um ritual importante? A entrada em uma faculdade é um momento de alegria e deve ser celebrado da mesma forma, com alegria. Ninguém pode ser obrigado a passar por nenhum constrangimento. É possível acabar com a violência na recepção de calouros? Sim, se as instituições se responsabilizarem pelo que acontece. Não se pode deixar a recepção nas mãos dos veteranos. É preciso que haja uma orientação clara do que pode e o que não pode ser feito, além de uma supervisão efetiva. A USP está conseguido acabar com os casos de violência? Como? Um instrumento precioso é o disque-denúncia. Percebemos que, apesar de continuarmos recebendo ligações, a natureza dos episódios é mais leve do que antes. Qual é sua principal preocupação hoje com os trotes? A grande preocupação é o álcool. Existe uma portaria que proíbe bebidas alcoólicas, mas ainda assim muitos estudantes não veem o perigo dessa situação.