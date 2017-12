Videoaulas têm 81 mil acessos

Até sexta-feira, véspera do Enem, os candidatos poderão revisar os temas mais cobrados nas provas utilizando as Super Aulas Positivo Estadão. Mais 16 videoaulas serão publicadas no canal do Estado no YouTube (youtube.com/estadao) nos próximos dias, totalizando cem aulas de preparação para o exame.

O material começou a ser postado há três semanas. Todo dia, a partir das 9 horas, quatro aulas vão ao ar - cada uma tem cerca de 25 minutos. A coleção completa pode ser resgatada no site de vídeos a qualquer momento - ela já soma 81 mil acessos desde a estreia.

As aulas foram elaboradas por 29 professores do Positivo. No fim de semana do Enem eles vão corrigir as provas ao vivo, com transmissão pela internet direto de Curitiba, onde fica a sede do grupo.

“Assistir aos vídeos é prático e lúdico”, diz o diretor-geral do Curso Positivo, Renato Ribas Vaz. “Selecionamos os conteúdos mais importantes e fizemos um recorte dos assuntos com maior chance de cair nas provas para preparar o material.”

O curitibano Wesley André Souza, de 21 anos, pretende acompanhar as Super Aulas até o último dia. Ele tenta pelo segundo ano seguido uma vaga em Medicina nas Universidades Federais de Ciências da Saúde de Porto Alegre, do Paraná e do Rio Grande do Sul.

“Peguei o cronograma e escolhi aulas das matérias em que tenho mais dúvidas: matemática e as Ciências da Natureza”, diz André. “Elas me ajudam a consolidar o conhecimento.”

Aprovado para a Federal do Rio Grande (Furg) com a notado último Enem, o aluno de Medicina Teófilo Vieira, de 20, assistiu às Super Aulas do ano passado, quando estreou a parceria entre o Estado e o Positivo. Ele recomenda concentração nesta reta final. “É muito fácil perder o foco estudando em casa. Sugiro fazer anotações enquanto se assiste aos vídeos”, afirma.

Na próxima segunda-feira passam a ser publicadas 56 videoaulas de preparação para a Fuvest. O material vai ao ar até dia 24 de novembro, véspera da prova de primeira fase do vestibular, também no YouTube. “Os assuntos serão abordados com maior profundidade”, adianta Vaz, do Positivo.

AULAS MAIS VISTAS E ROTEIRO FINAL

Terça-feira

Geografia: Agressões ao meio ambiente e Rio+20

História: Guerra Fria

Biologia: Transportes através da membrana plasmática

Literatura: Poesia brasileira na virada do século 19 para o século 20

Quarta-feira

Matemática: Progressões (P.A. e P.G.)

Química: Reações orgânicas

Biologia: DNA

Língua portuguesa: Ler e compreender toda e qualquer linguagem

Quinta-feira

Matemática: Porcentagem

Química: Testes

Geometria: Energia

Física: A física nos automóveis

Sexta-feira

Matemática: Geometria analítica

Física: Consumo de energia

Língua portuguesa: Redação

Física: Densidade e diagrama de fases