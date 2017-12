Videoaulas para provas do Enem estreiam nesta 3ª-feira

Cem videoaulas de professores do Grupo Positivo serão publicadas no canal do Estado no YouTube (www.youtube.com/estadao) a partir desta terça-feira, 9, para ajudar os estudantes na preparação para o Enem. É a volta das Super Aulas Positivo Estadão, que no ano passado tiveram mais de 1 milhão de acessos. O exame também será corrigido ao vivo, nos dias 3 e 4 de novembro.

Desta vez também haverá outras 56 aulas com revisão para os vestibulares da Fuvest e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

CORREÇÃO: Diferentemente do que foi informado ontem, não haverá correção ao vivo das provas da Fuvest e da Unicamp.

O material será publicado gradativamente até 2 de novembro, véspera do Enem, a partir das 9 horas. O estudante terá acesso a vídeos diários com quatro aulas e poderá avançar ou retroceder no player. Cada aula dura cerca de 25 minutos. A coleção completa ficará disponível no site até 24 de novembro, véspera da prova de primeira fase da Fuvest.

Na estreia, os alunos assistirão a aulas de matemática (limite da soma), química (eletronegatividade), biologia (biologia molecular) e física (relação força e movimento).

Os fãs podem curtir a página das Super Aulas no Facebook (www.facebook.com/superaulasestadao). A programação completa pode ser vista no link www.estadao.com.br/especiais/2012/10/prog_enem.pdf.

O estudante Filipe Miranda, de 18 anos, utilizou as Super Aulas no ano passado em sua preparação para o vestibular de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), que seleciona alunos por meio do Enem. "Assistia às aulas com atenção, sempre buscando correlacionar com o que aprendia na escola. Quando tinha dúvida, perguntava a meus professores."

Ricardo Luís Bianchi, de 19, aprovado para Engenharia Elétrica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), assistiu a algumas videoaulas na véspera do Enem. "Isso me ajudou em algumas questões."

As videoaulas para Fuvest e Unicamp serão publicadas entre 5 e 24 de novembro. “Vamos preparar o aluno para as questões da segunda fase desses vestibulares, que são mais profundas e exigem mais raciocínio e domínio do conteúdo”, diz o diretor-geral do Curso Positivo, Renato Ribas Vaz. Ao todo, 29 professores participaram da iniciativa.

Para Emerson Santos, diretor-geral da Editora Positivo, responsável pelo Sistema Positivo de Ensino, a audiência das Super Aulas em 2011 foi “maravilhosa”. “Queremos ajudar o aluno a ter um desempenho melhor nas provas e fazemos isso utilizando a internet, uma mídia com a qual o público-alvo está acostumado.”

* Corrigida às 16h40 do dia 9/10