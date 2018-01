Videoaulas para prova do Enem estreiam neste sábado

Na reta final da preparação para o Enem, os estudantes contarão a partir deste sábado, 8 de outubro, com um aliado: a coleção de videoaulas preparadas por professores do Grupo Positivo que serão publicadas no portal estadão.com.br. Os 51 vídeos da coleção “Super Aulas Enem Estadão Positivo” – cada aula tem cerca de meia hora – serão exibidos gradativamente até o dia 16. Eles podem ser assistidos no http://enem.estadao.com.br/super-aulas/ a partir do momento em que forem ao ar ou resgatados no arquivo do portal, onde a série completa ficará disponível até o dia 23 de outubro, segundo e último dia de provas do Enem.

A estreia da série “Super Aulas Enem Estadão Positivo”, às 16h de sábado, dia 8, terá oito vídeos, com conteúdos de biologia, matemática, português e física. Os fãs podem curtir a página das Super Aulas no Facebook, em https://www.facebook.com/superaulasestadao.

São contéudos da primeira aula: em biologia, às 16h, angiospermas - flor fruto e semente; em matemática, às 16h23, porcentagem; em português, às 16h53, elementos coesivos; e em física, às 17h20, visão. Os vídeos poderão ser assistidos no http://enem.estadao.com.br/super-aulas/, onde a série completa ficará disponível até o dia 23 de outubro, segundo e último dia de provas do Enem.

A programação completa pode ser vista em http://www.estadao.com.br/especiais/2011/10/superaulas_enem_grade.pdf.

A parceria com o Estadão.edu, projeto multimídia do Estado que traz notícias sobre vestibulares, ensino superior e carreiras, surgiu de uma iniciativa lançada pelo Positivo no ano passado. Nos dias 17 e 18 de setembro de 2010, cerca de 25 mil alunos de mais de mil escolas participaram de uma maratona de aulas de revisão pela internet, dividida em dois blocos de oito horas.

Isabella Olher, de 17 anos, está no 3º ano do Colégio Argumento e vai prestar o Enem para cursar Engenharia Química na Unifesp e na UFMG, dentre outras. A preparação na reta final, diz ela, permite que o aluno acerte mais questões, pois pode rever conteúdos nos quais não prestou atenção ou não teve em sala de aula. "Quem passa três horas por dia na internet pode assistir a uma videoaula de meia hora", diz.

Parcerias

Para Emerson Santos, diretor da editora Positivo, responsável pelo Sistema Positivo de Ensino, "a experiência dos professores do Curso Positivo é de muitos anos no ensino Pré-Vestibular e, neste projeto com o Estadão, elaboramos uma grande análise dos principais conteúdos que serão exigidos no Enem. Temos certeza de que os estudantes que participarem receberão uma excelente ajuda".

Lucas Guimarães, vice-presidente do grupo Positivo, afirma que "a parceria com o Estadão vem oferecer a nossa estrutura didática e pedagógica ao grande alcance do jornal e de sua plataforma digital. Com isto estamos prestando um serviço para todos os estudantes brasileiros que sofrem a angústia e ansiedade em relação às provas e aos conteúdos exigidos".

* Atualizada às 19h43