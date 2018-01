Vice-reitora assume Federal de Rondônia até novas eleições

BRASÍLIA - A vice-reitora da Universidade Federal de Rondônia (Unir), Maria Cristina de França, assumiu nesta segunda-feira, 28, o comando da instituição. Na semana passada o reitor José Januário de Oliveira Amaral deixou o cargo após denúncias de desvio de recursos na Fundação Rio Madeira, que serve à universidade.

Segundo a professora da Faculdade de Educação e membro do Conselho Universitário da Unir, Marilsa Miranda de Sousa, a nova reitora permanece no cargo até que sejam realizadas novas eleições, o que deverá ocorrer no prazo de 60 dias. O conselho se reunirá até o início da próxima semana para formar uma comissão eleitoral que irá organizar o processo. Marilsa avalia que, em função do fim do ano letivo, o mais provável é que a eleição ocorra no começo de 2012.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A universidade passa por uma crise institucional após as denúncias do Ministério Público do Estado de Rondônia contra Amaral. Os professores da Unir permaneceram em greve por dois meses e os alunos ocuparam o prédio da reitoria há cerca de 50 dias. Com a nomeação da nova reitora, o espaço deve ser desocupado em breve.

O Ministério da Educação (MEC) montou uma comissão de investigação com representantes da pasta e da Controladoria-Geral da União (CGU) para auditar as contas da universidade e da fundação. Os trabalhos ainda não foram concluídos.