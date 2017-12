Via Rápida Emprego tem previsão de 37 mil vagas para cursos prossionalizantes

O programa Via Rápida Emprego, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT) de São Paulo, está em fase de contratação de novas vagas para seus cursos. A previsão é que haja 37 mil oportunidades pelos principais parceiros executores do projeto: Centro Paula Souza, Senac, Senai e Senat.

Quem já possui cadastro no Via Rápida deve manter atualizado os seus dados, aumentando as chances de ser convocado. Quem ainda não tem, pode se inscrever neste link. As convocações acontecerão mediante as vagas disponíveis e a cidade na qual o candidato mora.

O Via Rápida Emprego é um programa do Estado, coordenado pela SDECT, que oferece cursos básicos de qualificação profissional de acordo com as demandas regionais. Seus principais objetivos são oferecer qualificação profissional a população que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho ou que deseja ter seu próprio negócio.

Quem pode participar?

Podem participar do Programa pessoas maiores de 16 anos, alfabetizadas e que residam em São Paulo. A prioridade será dada aos candidatos: que estejam desempregados, que sejam mais velhos, com mais baixa escolaridade, mulheres que sejam arrimo de família e pessoas com maiores responsabilidades familiares.