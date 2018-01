Veterinário vai comandar superintendência de segurança da USP

A Universidade de São Paulo (USP) trocou a responsável pela chefia de segurança da instituição. A professora e antropóloga Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer foi retirada do cargo após nove meses à frente da Superintendente de Segurança da Universidade. No seu lugar, assumiu o professor José Antonio Visintin, do departamento de medicina veterinária.

A informação foi noticiada pelo jornal Folha de S.Paulo. A saída de Ana Lúcia está ligada a tensões na relação com a reitoria. As denúncias de abuso sexual envolvendo estudantes de Medicina também provocaram um mal estar, uma vez que a segurança na Faculdade de Medicina não presta contas à superintendência. O novo superintendente, o veterinário Visintin, é próximo de Zago.

Professora do departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) desde 2003, Ana Lúcia havia substituído o coronel aposentado Luiz de Castro Júnior - no cargo desde o convênio que consolidou, em 2012, a presença da Polícia Militar na Cidade Universitária.