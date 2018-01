Vestibulinho das Etecs será neste domingo

Os candidatos que concorrem a uma vaga no Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o 1º semestre de 2013 fazem neste domingo, 2, uma prova de 50 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas, relacionadas às diferentes áreas do saber (científico, artístico e literário), à comunicação e à expressão, em diversos tipos de linguagem, abrangendo conhecimentos comuns do ensino fundamental, do 6.º ao 9.º ano.

Os portões das escolas serão abertos às 12h30 e fechados, impreterivelmente, às 13h30, horário do início do exame. No site www.vestibulinhoetec.com.br, estão disponíveis a demanda por curso e por escola e a lista de locais de prova.

Para fazer a prova, é preciso levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto n.º 2, borracha, régua e o original de um dos seguintes documentos: cédula de identidade (RG); cédula de identidade de estrangeiros (RNE); carteira nacional de habilitação com foto; documento expedido por Ordens ou Conselhos Profissionais (exemplo: OAB, Coren e Crea, entre outros); carteira de trabalho e previdência social (CTPS) ou passaporte brasileiro.

O curso técnico de Mecatrônica integrado ao ensino médio da Etec Martin Luther King, na capital, tem o maior índice de candidato por vaga do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o 1º semestre de 2013. Foram 1.319 inscritos para disputar as 40 vagas oferecidas, o que representa 32,9 candidatos por vaga. No processo seletivo do mesmo período do ano anterior o índice foi de 24,7 c/v, também o maior entre todos os cursos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No curso técnico, o maior índice de procura ficou com Enfermagem, na Etec Carlos de Campos, também na capital, com 16,48 candidatos por vaga. Quanto à demanda do ensino médio, é a Etec Júlio de Mesquita, de Santo André, que está com a maior relação candidato/vaga: 21.

Neste processo seletivo, mais de 353 mil inscritos vão concorrer às 89.154 vagas – 75.317 para o ensino técnico (inclui as 12.255 vagas para o ensino técnico integrado ao médio) e 13.837 vagas para o ensino médio nas Etecs.

Gabaritos

O gabarito oficial da prova aplicada a candidatos que disputam uma vaga na 1.ª série do ensino médio, técnico integrado ou ensino técnico será divulgado ainda no domingo, a partir das 18 horas, nos sites www.centropaulasouza.sp.gov.br e www.vestibulinhoetec.com.br.

A prova teste para avaliação e certificação de competências para acesso às vagas remanescentes de segundo módulo terá 30 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas relacionadas às competências profissionais do primeiro módulo da habilitação escolhida. O gabarito oficial da prova teste será divulgado na próxima segunda-feira, 3, a partir das 14 horas, na internet.

Classificação

A lista de convocados para a prova de aptidão para os cursos técnicos de Canto, Dança e Regência será divulgada no dia 9 de janeiro de 2013, na Etec onde o candidato pretende estudar e, também, nos sites www.centropaulasouza.sp.gov.br e www.vestibulinhoetec.com.br. No dia 16, será divulgada a lista de classificação geral para quem se inscreveu no ensino médio, técnico integrado ao médio, nos demais cursos do ensino técnico e no processo de avaliação e certificação de competências para acesso às vagas remanescentes do 2º módulo.