Unesp divulga lista de aprovados no vestibular

SÃO PAULO - A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou na manhã de quarta-feira, 7, os aprovados na primeira chamada de seu vestibular. São 7.365 vagas em 173 cursos de 23 cidades. O exame foi aplicado em duas fases e teve 107.753 inscritos .

+ Por crise, faculdades da Unesp pedem redução de vagas no vestibular

As matrículas devem ser feitas de forma virtual a partir das 10 horas de quarta e se encerram na quinta, 8, às 16h. Confira aqui a lista de aprovados.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As cidades com mais vagas são Bauru (1.045), Araraquara (855), Presidente Prudente (640), Botucatu (600), Rio Claro (490), Marília (475), São José do Rio Preto (460), Franca (410), Assis (405), Guaratinguetá (310) e Ilha Solteira (310).

+ 1ª fase da Unesp foi 'justa' e de dificuldade média

A Unesp tem 34 faculdades e institutos com unidades em Araçatuba, Dracena, Itapeva, Jaboticabal, Ourinhos, Registro, Rosana, São João da Boa Vista, São Paulo, São José dos Campos, São Vicente e Tupã. Metade das vagas da Unesp são reservadas para egressos de escola pública.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3874-6300 e pelos sites vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br