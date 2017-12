Vestibular Mackenzie 2010

A Universidade Presbiteriana Mackenzie realiza nessa quinta e sexta-feira, dias 10 e 11, o vestibular para preenchimento das vagas de primeiro semestre de 2010. As provas aplicadas na quinta-feira são de habilidades específicas para os cursos de Arquitetura e Desenho Industrial. Na sexta-feira, testes de conhecimentos gerais para todos os cursos. Veja mais: Coordenador do Etapa comenta a prova aplicada de manhã aos candidatos de Exatas Comentários gerais sobre provas do Mackenzie dizem que testes não estavam difíceis, mas prova de história do período da tarde trazia erros grosseiros de datas Prova de habilidade específica de Desenho Industrial Prova de habilidade específica de Arquitetura Gabarito do grupo II e III, para carreiras de Exatas Gabarito do grupo I, IV, V e VI, para carreiras de Humanas e Biológicas As provas de conhecimentos gerais avaliarão conceitos de português, matemática, física, química, língua estrangeira, biologia, geografia e história. Cada curso tem um horário diferente para a prova de conhecimentos gerais. Candidatos a uma vaga em carreiras de Exatas fazem testes de manhã, a partir das 8 horas até as 12h. Quem deseja ingressar em um curso de Humanas ou Biológicas, fará testes de tarde, com início às 14h30 e término às 18h. A lista com a classificação geral convocação para matrículas será divulgada em 8 de janeiro.