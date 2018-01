Vestibular indígena da UFSCar abre inscrições no dia 19

Começam dia 19 as inscrições para o Vestibular 2012 da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) para candidatos indígenas. O prazo vai até 21 de outubro. Outros candidatos a vagas na universidade têm que prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos dias 22 e 23 de outubro.

São 57 vagas distribuídas entre os três câmpus da universidade: Araras, São Carlos e Sorocaba. Os candidatos indígenas precisam pertencer a etnias brasileiras e ter concluído o ensino médio em alguma escola da rede pública.

As provas serão aplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro no câmpus São Carlos da universidade. A lista dos aprovados será divulgada no dia 24 de janeiro nos sites http://www.vunesp.com.br/ e http://www.vestibular.ufscar.br/.

Mais informações sobre o processo seletivo e os documentos necessários estão disponíveis no Manual do Candidato no site http://www.vestibular.ufscar.br/.