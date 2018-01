Vestibular de meio de ano da Unesp tem 22,9% de abstenção

Dos 11.260 inscritos na segunda fase do vestibular de meio de ano da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que ocorreu no fim de semana, 20,1% faltaram anteontem e 22,9% ontem.

O vestibular teve 4 horas e 30 minutos de duração em cada um dos dias, com provas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática anteontem e questões de Linguagens e Códigos e mais uma redação ontem. O resultado final será divulgado no dia 15 de julho.

Segundo os coordenadores dos principais cursinhos de São Paulo, as provas tiveram dificuldade “média”. Para o diretor pedagógico da Oficina do Estudante, Célio Tasinafo, os temas abordados foram “clássicos” em todas as disciplinas. “Na prova de Humanas, os textos eram curtos e as perguntas claras e bastante diretas. As questões de Filosofia, que em edições anteriores, chegaram a cobrar conceitos, se limitaram basicamente à interpretação de textos”, explica o diretor.

Já para o professor Eduardo Figueiredo, coordenador de Física do Curso Objetivo, a questão 21 da disciplina, que aborda conceitos de correntes elétricas, deveria ser anulada. “A prova apresenta um dado de 60W que é incoerente, e, se o aluno levou em consideração, ele chegou a um resultado diferente.” Até as 20h de ontem, a Fundação Vunesp não confirmou a anulação de nenhuma questão.

Figueiredo diz que as questões de Matemática e História exigiram conceitos específicos, o que aumentou a dificuldade.

Domingo. Para Tasinafo, ontem a prova foi “objetiva e simples”. Ele ressaltou o tema da redação: “A tolerância da sociedade brasileira à violência sexual contra mulheres”. “Esse é um tema necessário e útil de se discutir, melhor que os cobrados anteriormente.” Mas, já que a prova foi “tranquila”, a correção deve ser mais exigente, explica. “O candidato teve tempo, não é qualquer coisa que vai convencer.”

