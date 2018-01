Vestibular de inverno das Fatecs será no domingo

O Centro Paula Souza realiza neste domingo, 3, o vestibular de inverno para as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs). Ao todo, 39.377 candidatos disputarão 10.860 vagas em cursos de graduação tecnológica oferecidos pelas 51 Fatecs. A lista dos locais de prova está disponível no site www.vestibularfatec.com.br.

O exame começa às 13h e terá cinco horas de duração. Os estudantes vão escrever uma redação e responder a 54 questões de múltipla escolha. São 40 questões sobre biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, química e português. Outras 5 questões envolvem raciocínio lógico, e as 9 restantes abrangem o conteúdo de maneira multidisciplinar.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os cursos mais concorridos são Análise e Desenvolvimento de Sistemas, nas Fatecs Carapicuíba (13,65 c/v), Zona Leste (13,03 c/v) e São Paulo (12,70 c/v); Automação Industrial, na Fatec São Bernardo do Campo, com 12,48 c/v; e Comércio Exterior, na Fatec Barueri, com 10,75 c/v. Todos os cursos são noturnos.

Para fazer a prova, é preciso levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto n.º 2, borracha, e o original de um dos seguintes documentos: cédula de identidade (RG); cédula de identidade de estrangeiros (RNE); carteira nacional de habilitação com foto; documento expedido por Ordens ou Conselhos Profissionais (exemplo: OAB, Coren e Crea, entre outros); carteira de trabalho e previdência social (CTPS) ou passaporte brasileiro.

O gabarito oficial do vestibular será divulgado ainda no domingo, a partir das 18h, nos sites www.centropaulasouza.sp.gov.br e www.vestibularfatec.com.br.

Já a classificação geral dos candidatos deve sair no dia 19 de julho. Cada Fatec vai divulgar uma lista de convocados para matrícula. A relação também estará nos sites www.centropaulasouza.sp.gov.br e www.vestibularfatec.com.br. Se as vagas oferecidas não forem preenchidas pelos candidatos da primeira chamada, a segunda lista será afixada nas faculdades no dia 21.

A matrícula deve ser feita na secretaria da Fatec onde o candidato pretende estudar, no horário determinado pela unidade de ensino. Perderá direito à vaga quem não fizer a matrícula na data determinada ou deixar de apresentar os documentos exigidos.

20 de julho: matrícula dos convocados na primeira lista;

21 de julho: divulgação dos convocados da segunda lista, nas respectivas Fatecs;

22 de julho: matrícula dos candidatos da segunda lista.

Documentos para matrícula. Para efetivar a matrícula, o candidato deve entregar uma foto 3x4 recente e cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original de cada um dos seguintes documentos: carteira de identidade (RG); certidão de nascimento ou de casamento; documento de quitação com o serviço militar; título de eleitor, para os brasileiros maiores de 18 anos, com o comprovante de votação ou certidão de quitação eleitoral; histórico escolar completo do ensino médio ou equivalente; e certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente.

O candidato que ingressou no Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública deve apresentar histórico escolar ou declaração escolar, comprovando que cursou integralmente o ensino médio na rede pública municipal, estadual ou federal.

Caso o candidato pretenda obter aproveitamento de estudos em disciplinas já concluídas em outro curso superior, deve apresentar a documentação referente à carga horária, ementa e programa da disciplina cursada.