Vestibular da Unicamp bate recorde com mais de 70 mil inscritos

O vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) recebeu 73.818 inscrições - número recorde - para o processo seletivo 2014. Nesta seleção, os candidatos disputarão 3.460 vagas distribuídas em 69 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade pública de Medicina e Enfermagem de São José do Rio Preto (Famerp). Nos dois últimos processos (2012 e 2013), o vestibular da Unicamp teve 61.509 e 67.403 candidatos, respectivamente. Na relação candidatos por vaga, a concorrência subiu de 19,6 no vestibular passado para 21,3 nesta edição.

Os locais de prova da primeira fase serão divulgados pela Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) da universidade no dia 31 de outubro, pela internet. A primeira fase será realizada em 10 de novembro, em 16 cidades do Estado de São Paulo, além de Brasília e Belo Horizonte. Entre as cidades paulistas que receberão a prova estão: Bauru, Campinas, Jundiaí, Limeira, Mogi Guaçu, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba e Sumaré.

As dez carreiras mais concorridas no ano passado mantiveram as mesmas posições no vestibular Unicamp 2014. Medicina ocupa a primeira colocação, com 15.989 inscritos, resultando em 145,4 candidatos por vaga. Em seguida, vêm as carreiras de Arquitetura e Urbanismo (104,5 candidatos por vaga), Medicina na Famerp (74,5), Engenharia Civil (51,8), Engenharia Química – Integral (46,9), Comunicação Social-Midialogia (46,4), Ciências Biológicas – Integral (38,5), Engenharia de Produção 36,2), Geologia (30,8) e Engenharia Mecânica – Integral (28,1).

Datas. A primeira fase do processo seletivo será realizada em 10 de novembro deste ano e a segunda fase, nos dias 12, 13 e 14 de janeiro de 2014. No dia 20 de dezembro, a Comvest prevê a divulgação da lista dos candidatos que passaram para a segunda fase e os respectivos locais de provas. As provas de habilidades específicas, para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, serão realizadas em Campinas entre os dias 20 e 24 de janeiro de 2014. A chamada para a matrícula virtual será divulgada no dia 3 de fevereiro. Os convocados nesta chamada deverão efetuar a matrícula virtual nos dia 4 e 5 de fevereiro.

A primeira fase do vestibular da Unicamp é composta por Redação (com duas propostas de textos a serem realizadas) e Conhecimentos Gerais (com 48 questões de múltipla escolha, baseadas nos conteúdos das diversas áreas do conhecimento desenvolvidas no ensino médio). Na segunda fase, realizada em três dias consecutivos, todas as provas são com questões discursivas. No primeiro dia, haverá prova de Língua Portuguesa, de Literaturas da Língua Portuguesa e Matemática. No segundo dia, serão realizadas provas de Ciências Humanas, Artes e Língua Inglesa. Já no terceiro dia, será a prova de Ciências da Natureza.