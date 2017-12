Vestibular da Unesp tem 9% de abstenção

Quase 9 mil candidatos não comparecem ao vestibular da Unesp, que aconteceu neste domingo, dia 16. O número corresponde a 9% do total de inscritos, que este ano chegou ao recorde de 99.422. A Unesp oferece 7.259 vagas para ingresso no 1º semestre de 2014.

No vestibular passado, o índice de ausentes foi um pouco menor, contabilizando 8,7% dos 94.359 inscritos naquela edição.

Segundo informações divulgadas pela Fundação Vunesp, que organiza o processo seletivo, a cidade de São Paulo registrou a maior quantidade de faltas, com 1.812 ausentes entre as mais de 21 mil pessoas que iriam prestar a prova. Já o município de Registro, no sul do Estado, teve o maior índice de faltas, que chegou a 17%.

Em Cananeia, próximo à divisa com o Paraná, apenas 12 pessoas se inscreveram para o vestibular, mas não houve nenhuma falta.