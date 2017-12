Vestibular da Unesp tem 222,4 candidatos por vaga em Medicina

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) registrou uma concorrência recorde no curso de Medicina no vestibular deste ano. A carreira recebeu 20.013 candidatos para 90 vagas, o que indica 222,4 por vaga.

Na USP, por exemplo, o curso mais concorrido do último vestibular foi o de Medicina em Ribeirão Preto, com 62,9 candidatos por vaga. As carreiras mais concorridas na Unesp, além de Medicina, são Direito (66,4 candidatos por vaga), Arquitetura e Urbanismo (53,4), Engenharia Química (47,9) e Engenharia Civil (44,1).

A Fundação Vunesp, que realiza o vestibular da Unesp, teve este ano o maior número total de inscritos da história do seu vestibular, de 101.014. Os participantes concorrem a 7.260 vagas, o que representa 13,9 candidatos por vaga.

As provas da Unesp são realizadas em duas fases. A primeira será realizada no dia 16 de novembro e segunda, dias 14 e 15 de dezembro. No Vestibular 2015, o sistema de reserva de vagas impõe um mínimo de 25% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública, com garantia de matrículas de negros e indígenas. A Unesp foi a única universidade estadual de São Paulo a adotar sistema de cotas para garantir a inclusão em cada um de seus cursos.