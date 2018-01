Vestibular da Unesp será domingo para 18 mil candidatos

SÃO PAULO - Cerca de 18 mil candidatos vão fazer neste domingo, 25, o vestibular de meio do ano da Universidade Estadual Paulista (Unesp), concorrendo a 420 vagas. As provas começam às 14 horas, quando os portões serão fechados. Os candidatos devem comparecer ao local de prova com uma hora de antecedência, com documento de identidade original, lápis, borracha, caneta azul ou preta e régua.

O exame traz 90 questões de múltipla escolha e terá duração de quatro horas e meia. A prova terá 30 questões de linguagens e códigos (Português, Literatura, Inglês, Educação Física e Arte; 30 de ciências humanas (História, Geografia e Filosofia) e 30 de ciências da natureza e matemática (Biologia, Química, Física e Matemática).

As vagas oferecidas pela universidade são para os cursos de Agronomia, Zootecnia e as Engenharias Ambiental, Civil, de Controle e Automação, de Produção, Elétrica e Mecânica. A maior relação candidato vaga, 52,8, é para Engenharia Civil, em Ilha Solteira (SP). Entre as 420 vagas, 15% são para alunos oriundos de escolas públicas.

Os cursos são oferecidos em Bauru, Dracena, Ilha Solteira, Registro e Sorocaba. Além das cidades onde há cursos disponíveis para o segundo semestre de 2014, a prova também será realizada em Campinas, Franca, Guaratinguetá, São José do Rio Preto e São Paulo. "Alguns candidatos viajam para fazer a prova e é preciso prever a chegada com antecedência, para caso aconteça algum imprevisto no caminho. Essa atenção com a logística, além de ter materiais e documentação necessários, deve ser a única preocupação do candidato no dia da prova", recomenda o assessor na pró-reitoria de graduação da Unesp, José Brás Barreto de Oliveira.

O resultado da primeira fase será divulgado em 9 de junho. As provas da segunda fase serão aplicadas em 21 e 22 de junho. Os alunos podem consultar os locais de prova e o resultado no site da vestibular.unesp.br.