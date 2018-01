Vestibular da Unesp no meio do ano tem procura 30% maior que em 2009

Com inscrições encerradas na sexta passada, dia 21, a procura pelos cursos do Vestibular do Meio de Ano da Unesp foi 30% maior em 2010 do que no ano passado.

O total de candidatos subiu de 7.939 para 9.029, apesar da mudança dos cursos de Administração (diurno e noturno) em Tupã, que agora só estão disponíveis no exame do final do ano.

O maior aumento do número de candidatos em relação ao vestibular do ano passado foi no curso de Administração, em Jaboticabal, com elevação de 600 para 968 inscritos.

A prova da primeira fase está marcada para 13 de junho, nas cidades de Bauru, Campinas, Dracena, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Jaboticabal, Ourinhos, Registro, São José do Rio Preto, São Paulo e Sorocaba.

A segunda fase está prevista para 4 e 5 de julho, nas mesmas cidades, e será realizada para os aprovados e convocados.

Confira aqui a lista de inscritos.