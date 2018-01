Vestibular da Unesp começa no domingo

Começa neste domingo o vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp). O exame, dividido em três dias, será feito pela última vez em fase única. A partir do fim do ano, haverá duas fases, com mudanças no número e tipo de questões. A alteração, segundo a universidade, é um dos principais motivos para a queda no número de candidatos, especialmente o de treineiros. Dos 7.939 inscritos, 1.173 são treineiros, número 31% inferior ao de 2008. No domingo, haverá prova de conhecimentos gerais, com 84 questões objetivas. O exame de conhecimentos específicos será na segunda-feira, com 25 questões dissertativas de acordo com a área escolhida. Na terça, os inscritos farão prova de Língua Portuguesa, com dez questões discursivas e redação. Os exames ocorrem das 14 às 18 horas. Candidatos devem se apresentar uma hora antes, com carteira de identidade original, foto 3x4, lápis, apontador, borracha e caneta esferográfica azul ou preta. O resultado sai no dia 22 de julho. A matrícula está programada para o dia 27 deste mês.