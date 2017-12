Vestibular da UFPA é cancelado por suspeita de fraude

A primeira fase do vestibular da Universidade Federal do Pará (UFPA) foi anulado por causa de um suposto vazamento da prova de geografia. A prova havia sido realizada no dia 22 de novembro. A Comissão Permanente de Processos Seletivos da UFPA cancelou o processo acatando liminar da Justiça Federal baseada em investigações da Polícia Federal que apontam a suspeita de fraude. Um integrante do Centro de Processos Seletivos (CEPS), que tinha acesso à prova, possui um sobrinho inscrito no concurso. O exame de segunda fase, que aconteceria no domingo, dia 13, foi adiado. Ainda não definido um novo calendário de provas. De acordo com a assessoria de imprensa da UFPA, o reitor Carlos Maneschy afirmou que deve rever as regras do vestibular para os próximos anos. As inscrições não serão reabertas.