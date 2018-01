Vestibular a distância da USP tem queda no número de inscritos

SÃO PAULO - O vestibular de 2015 da graduação a distância da Universidade de São Paulo (USP) registrou quase metade da procura registrada no ano passado.

O curso de licenciatura em ciências teve apenas 469 inscritos para as 360 vagas, uma concorrência de 1,3 candidatos por vaga. No ano passado, 846 se inscreveram para o mesmo número de vagas. Os dados do vestibular 2015 foram divulgados nesta segunda-feira, 24, pela Fuvest.

Com exceção de São Paulo, onde 2,62 candidatos disputam neste ano cada uma das 120 vagas, todos os outros seis polos têm número de candidatos menor que o de vagas. A menor procura ocorreu em Santos, no litoral paulista, onde apenas 17 pessoas se inscreveram para as 40 vagas disponíveis, uma relação de 0,43 candidatos por vaga.

O curso é resultado de uma parceria entre o Programa Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), da Secretaria Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e a Universidade de São Paulo (USP), com o objetivo de formar professores de Ciências para atuar na educação básica. Ele tem duração de quatro anos, na modalidade semipresencial.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pró-reitoria de graduação da USP informou ao Estado que está estudando medidas para evitar a sobra de vagas e quedas no número das inscrições, como registrado neste ano. Disse também que debaterá essas questões em uma próxima reunião com a Univesp.