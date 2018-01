Vestibular 2016: universidades abrem 186.137 vagas

SÃO PAULO - No próximo vestibular, instituições públicas e particulares oferecem aos estudantes pelo menos 186.137 vagas no ensino superior, de acordo com levantamento realizado pelo Estado.

Os estudantes terão à disposição no mínimo 54.846 vagas em faculdades privadas e um total de 21.732 nas estaduais - Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Para quem sonha em estudar em uma federal, das 63 existentes no País, 37 já divulgaram quantas vagas vão oferecer para 2016: são 109.559 no total. O restante ainda não tem definidos os números para o próximo ano, mas sabe-se que 25 delas juntas tiveram 81.435 vagas no vestibular de 2015. O ingresso é realizado por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC).

Em São Paulo, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Universidade Federal do ABC (UFABC) têm 4.767 vagas abertas para 2016. Já a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) ainda não divulgou quantos alunos novos receberá no próximo ano - no vestibular para o início de 2015, foram 2.949.

A ansiedade por uma dessas vagas na faculdade leva alguns estudantes a “rachar” de estudar a poucos dias ou semanas dos exames, o que é desaconselhado por especialistas ouvidos pelo Estado. Um bom aluno pode render menos em uma situação de estresse. Por isso, escolas e cursos pré-vestibulares não se preocupam apenas em revisar conteúdo nesta época do ano, mas também em cuidar do lado emocional dos candidatos.

Para os especialistas, também é muito importante a colaboração dos pais nesse período. O ideal é que eles sejam parceiros de seus filhos e não ampliem as cobranças às vésperas das provas.