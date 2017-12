Vestibulandos já podem se inscrever em Feira das Profissões da USP

Estudantes interessados em fazer faculdade na USP podem tirar dúvidas sobre o vestibular da Fuvest e conhecer as opções de curso na Feira das Profissões, evento organizado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária de 2 a 4 de agosto. As inscrições são gratuitas e estão abertas no site do programa.

Em sua 6.ª edição, o evento vai reunir expositores de todas as unidades de ensino dos seis câmpus da USP - São Paulo, Bauru, Lorena, Piracicaba, Ribeirão Preto e São Carlos. Cerca de 40 mil visitantes devem circular pela feira nos três dias. Para melhorar o atendimento, a universidade ampliou o espaço para os estandes.

O objetivo da USP é oferecer aos jovens que estão prestes a definir seu futuro profissional informações sobre os cursos, como disciplinas, grade de estudos, duração, estágios e mercado de trabalho.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Professores, alunos e funcionários da universidade foram treinados para tirar as dúvidas dos visitantes, distribuir material informativo, realizar experimentos científicos e apresentar ferramentas que ilustram o cotidiano das principais áreas de formação que a USP oferece.

Nesta edicação, haverá ainda dinâmicas de orientação vocacional, desenvolvidas pelo Instituto de Psicologia da USP. A inscrição para a participação é feita no estande do Instituto.

As atividades vão das 9h às 17h, no Centro de Práticas Esportivas da USP (Cepeusp), na Cidade Universitária, zona oeste da capital.

Serviço

Evento: 6.ª Feira de Profissões da USP

Data: 2, 3 e 4 de agosto (quinta, sexta e sábado)

Local: Centro de Práticas Esportivas da USP (Praça 2, Prof. Rubião Meira, 61 – Cidade Universitária)

Horário: das 9h às 17h

Inscrições: até dia 3 de agosto

Informações: (11) 3091-3511 ou uspprofi@usp.br