Vestibulandos da UFMG devem imprimir comprovante de inscrição

O Comprovante Definitivo de Inscrição no vestibular 2012 da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está disponível para impressão no site http://www.ufmg.br/copeve. Ele traz informações sobre local, data e horário das provas. Para ter acesso ao local dos exames, o candidato deve imprimir e apresentar aos fiscais esse comprovante junto com o documento de identidade.

A lista dos estudantes convocados para a segunda etapa do processo seletivo foi divulgada em 22 de dezembro. A segunda fase ocorre de 3 a 10 de janeiro de 2012, pela manhã e à tarde, no câmpus Pampulha e em Montes Claros, conforme opção feita pelo candidato no ato da inscrição.

Dos 18.624 convocados que disputam as 6.670 vagas em 76 cursos, 17.806 farão provas em Belo Horizonte e 818, em Montes Claros. Do total de convocados, 518 são treineiros.

Pela manhã, as provas serão aplicadas das 8h30 às 11h30, e à tarde, das 15h30 às 18h30. O acesso às salas será liberado uma hora antes do início dos exames.

Os três cursos mais disputados são Medicina (50 candidatos/vaga), Engenharia Química (23 candidatos/vaga) e Direito/diurno (20 candidatos/vaga).

Recomendações

A UFMG recomenda que os candidatos cheguem ao local de prova com meia hora de antecedência portando caneta azul ou preta, lápis ou lapiseira e borracha, além do Comprovante Definitivo de Inscrição e documento de identidade (ou documento apresentado no ato da inscrição).

O candidato ou treineiro que, durante a realização das provas específicas da segunda etapa, for encontrado de posse ou portando, mesmo que desligados, qualquer tipo de relógio, telefone celular, pager, bipe, calculadora, controle remoto, alarme de carro ou quaisquer outros componentes ou equipamentos eletrônicos, em funcionamento, ou não, terá suas provas do dia anuladas, será impedido de fazer as provas dos demais dias, se ainda houver, e, com isso, será automaticamente eliminado do concurso. Para a devida verificação desses casos serão utilizados, inclusive, detectores de metais. Também será vedado o uso de bonés, chapéus e similares.

O edital dos programas das provas está disponível na página eletrônica http://www.ufmg.br/copeve.

Os telefones da comissão que organiza o vestibular são (31) 3409-6700, 3409-4408 e 3409-4409, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.