Vestibulando em dúvida deve buscar diálogo, aponta especialista

Considerada uma das primeiras grandes decisões da vida adulta, a escolha do curso de graduação é acompanhada de incertezas: qual área escolher, se intercâmbio é uma melhor opção ou se é possível trocar de carreira depois.

Segundo a orientadora de carreira Daniela Leluddak, a principal dica é que o vestibulando procure amigos e familiares que possam orientá-lo sobre as profissões. Mas ela alerta: os pais não são a melhor alternativa para essa função. “Eles não são os melhores influenciadores no fim da adolescência, há um embate natural. Tem de ser alguém com quem o estudante se identifique.”

E se a dúvida é entre duas profissões distintas? “Ele tem de conversar com profissionais das áreas e ver o que é positivo e negativo na profissão, o que motiva ou desestimula.” Se, depois de muito pesquisar, as dúvidas persistirem, vale fazer uma pausa para um intercâmbio, afirma Daniela. “Viajar pode ajudar a tomar uma decisão mais madura, mas é preciso ter prazo para voltar.” Ela ainda lembra: com planejamento, é sempre possível mudar de carreira, mesmo depois de formado.