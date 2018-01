Vestibulando deve estudar até durante a Copa do Mundo

O clima de Copa do Mundo, que contagiou os brasileiros após a primeira partida da seleção canarinho, não pode virar a cabeça dos vestibulandos. Para quem se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares de peso do segundo semestre, a hora é de atenção. Muitos cursinhos e escolas adiantaram o início das férias, mas especialistas orientam que os alunos continuem a rotina de estudos e vejam apenas os principais jogos.

“Há uma comoção nacional e, apesar de haver mudanças na sala de aula e nas cidades, a vida segue”, afirma o psicoterapeuta Fernando Elias José, que trabalha com a preparação emocional de candidatos para provas, vestibulares e concursos.

Elias José aconselha que o estudante defina seu período de estudo e aproveite o tempo de descanso para ver os jogos.

O psicoterapeuta destaca que o estudante não pode assistir a todos os jogos como se estivesse de férias nem deve “colocar a cabeça no buraco” e fingir que a Copa não está ocorrendo. “Parar os estudos durante um mês não é recomendável, porque se perde o ritmo, mas também não precisa colocar pressão e achar que os jogos não fazem parte da realidade”, diz.

O diretor do cursinho da Poli, Gilberto Alvares, concorda e destaca que o planejamento anual não deve ser alterado. “Não dá para assistir a todos os jogos. Afinal, o objetivo é passar no vestibular”, reforça.

Alvares diz, porém, que o aluno que vem mantendo um bom ritmo de estudo pode aproveitar o período para pôr – de leve – o pé no freio. “O estudante pode relaxar um pouco, já que o segundo semestre será pesado.”

Dedicação extra. Já os vestibulandos que não se dedicaram aos estudos como deveriam precisam aproveitar o período para se empenhar ainda mais. “Este é o momento da arrancada”, diz o diretor da Poli.

Alvares destaca que a quantidade necessária de horas diárias de estudo varia para cada pessoa. Ele recomenda no mínimo duas horas. “Comece pelo que foi visto em sala de aula nas últimas semanas”, afirma. Já Elias José orienta uma dedicação um pouco maior: entre quatro e seis horas por dia.

O vestibulando Leonardo Bergamini, de 19 anos, continua frequentando o cursinho mesmo durante as férias. “Gosto de Copa. Só não estou acompanhando por causa do vestibular. Vou no plantão de atividades e passo lá o dia todo, mesmo no recesso. Só nos jogos do Brasil fico em casa”, diz ele, que tenta ingressar no curso de Ciência da Computação na Universidade de São Paulo (USP) e na Universidade Estadual Paulista (Unesp). “Desde 2012 tento passar no vestibular. Agora estudo mais. São sete horas por dia, fora o cursinho”, diz.

Agenda:

Enem: inscrições encerradas

Fase única: 8 e 9 de novembro

No sábado (dia 8) serão realizadas as provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com duração de 4h30. No domingo (dia 9) serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Matemática e suas Tecnologias, com duração de 5h30.

enem.inep.gov.br

Fuvest: inscrições de 22/8 até 8/9

Primeira fase: 30 de novembro

Segunda fase: 4 e 6 de janeiro de 2015

www.fuvest.br

Unicamp: inscrições de 11/8 até 11/9

Primeira fase: 23 de novembro

Segunda fase: 11, 12 e 13 de janeiro de 2015

www.unicamp.br

Unesp: inscrições de 15/9 até 10/10

Primeira fase: 16 de novembro

Segunda fase: 14 e 15 de dezembro

www.unesp.br