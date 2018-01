Vestibulandas apostam na Síria como tema provável na prova de atualidades SÃO PAULO - Assad está bem cotado, ao menos na Fuvest. Priscilla Maceno, de 18 anos, está fazendo Fuvest pela primeira vez, para o curso de Jornalismo. Ela está no Colégio São Sabas e também faz o cursinho do Objetivo. “Minha preparação foi extensa para o vestibular”, diz. A estudante, que foi “mais ou menos” nos simulados, diz ter estudado o Especial do Estadão.edu de atualidades para Fuvest. “Não pude ‘curtir’ porque não tenho Facebook”, conta. Além de Síria e do contexto histórico que norteia a primavera árabe, ela aposta também na morte de Bin Laden como tema de uma das questões.