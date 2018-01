Versão de game para ensino médio será testada por pesquisadores da USP

“Desliga o videogame e vai estudar”. A célebre frase dirigida aos filhos pode perder força a partir de sexta-feira, quando começa a ser testada a versão beta de Conflitos Globais, jogo educativo virtual que oferece suporte pedagógico para o ensino médio e também promove ações presenciais. A experiência será conduzida online durante 20 dias por pesquisadores da Cidade do Conhecimento, na USP.

As inscrições para testar a versão experimental do game estão abertas no site http://www.conflitosglobais.com.br/ até o dia 17 e são grátis. Podem participar estudantes do ensino médio, universitários e professores. A iniciativa começou na Dinamarca no começo da década, sendo lançado no Brasil pela Iconomia com apoio do programa Primeira Empresa Inovadora - PRIME, do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O primeiro título da plataforma Conflitos Globais é a série "América Latina", que simula cinco histórias na região. Em cada situação há desafios locais que podem ter impactos globais, como Poluição, Trabalho Ilegal e Corrupção. O jogo tem a missão de colocar as notícias do mundo global em discussão na sala de aula, promovendo melhor desempenho escolar nas áreas de História, Geografia, Português, Relações Internacionais, Comunicação, Línguas Estrangeiras e Cidadania.

Leia mais:

Vestibulandos testam game educacional com conflitos globais