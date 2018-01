Ventilador de teto cai durante aula na Universidade Federal do Pará

Os alunos de Comunicação Social da Universidade Federal do Pará (UFPA) tomaram um susto nesta quinta-feira, 31. Durante uma aula de teorias da comunicação, os jovens foram surpreendidos pela queda de um ventilador de teto. De acordo com os estudantes, uma colega quase foi atigida pelo objeto, que estava funcionando na hora do incidente.

Em nota, a direção do Instituto de Letras e Comunicaçãoa (ILC) da UFPA diz lamentar o ocorrido e afirma que já retirou das salas de aula todos os ventiladores que ainda permaneciam em seus prédios. Segundo o texto, os aparelhos eram "resquícios de uma época em que as salas do câmpus não eram refrigeradas" - hoje elas têm aparelhos de ar-condicionado.

A direção do ILC reconhece que a estrutura dos prédios dos blocos é bastante antiga e que a situação foi agravada devido às chuvas. "Em virtude dos constantes problemas enfrentados em relação à infraestrutura desses prédios, os blocos não requerem mais reformas, e, sim, uma reconstrução."

Segundo a nota, um novo prédio de cinco andares está sendo construído para a susbtituição dos antigos pavilhões, de modo que atenda as demandas de todos os cursos do câmpus.