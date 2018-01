Veja vagas oferecidas nos vestibulares de meio de ano de São Paulo

Outubro, novembro e dezembro são meses clássicos de vestibular, mas isso não significa que os estudantes precisam esperar até o fim do ano para tentar o ingresso no ensino superior. Apenas no Estado de São Paulo, já estão abertas pelo menos 24,7 mil vagas presenciais nos processos seletivos de inverno, como os da Universidade Estadual Paulista (Unesp), das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e de doze importantes instituições particulares.

Confira lista com datas das provas e número de vagas ofertadas:

Unesp

Data da prova: 25 de maio

Vagas: 420

Inscrições: até 8 de maio

Resultado: 15 de julho

vestibular.unesp.br

Fatecs

Data da prova: 15 de junho

Vagas: 14.605

Inscrições: até 8 de maio

Resultado: 14 de julho

www.vestibularfatec.com.br

ESPM

Data da prova: 25 de maio

Vagas: 630

Inscrições: até 20 de maio

Resultado: 2 de junho

www.espm.br/vestibular-sp

FAAP

Data da prova: 18 de maio

Vagas: não divulga

Inscrições: até 13 de maio

Resultado: 23 de maio

www.faap.br/processoseletivo

FGV

Data da prova: 1 de junho

Vagas: 250

Inscrições: até 12 de maio

Resultado: 2 de julho

fgv.br/vestibular

Mackenzie

Data da prova: 2 de junho

Vagas: 3.340

Inscrições: até 19 de maio

Resultado: 18 de junho

http://www.mundomackenzie.com.br

Senac

Data da prova: 31 de maio

Vagas: 1.600

Inscrições: até 18 de maio

Resultado: 13 de junho

www.sp.senac.br/vestibular

Anhembi-Morumbi

Data da Prova: 25 de maio

Vagas: não divulga

Inscrições: até 23 de maio

Resultado: 27 de

www.anhembi.br

Metodista

Data da Prova: 25 de maio

Vagas: não divulga

Inscrições: até 23 de maio

Resultado:27 de maio

http://www.metodista.br/vestibular

PUC-SP

Data da Prova: 8 de junho

Vagas: 545

Inscrições: até 3 de junho

Resultado: 24 de junho

http://www.vestibular.pucsp.br

Insper

Data da Prova: 8 de junho

Vagas: 150

Inscrições: até 19 de maio

Resultado: 23 de junho

http://www.insper.edu.br/vestibular

Fei

Data da prova: 7 e 8 de junho

Vagas: 1.518

Inscrições: até 13 de maio

Resultado: 12 de junho

http://www.fei.edu.br

Puc-Campinas

Data da Prova: 7 e 8 de junho

Vagas: 440

Inscrições: até 25 de maio

Resultado: não informado

http://www.puc-campinas.edu.br

Belas Artes

Data da prova: 31 de maio ou 2 de junho

Vagas: 1.260

Inscrições: até 26 de maio

Resultado: 5 de junho

http://www.belasartes.br/processo-seletivo/?pagina=inscricoes