Veja site para prejudicados pelo gabarito invertido no Enem

O Inep divulgou na noite desta sexta-feira o site para quem foi prejudicado pelo cabeçalho invertido no cartão de resposta da prova do Enem.

Basta que o estudante informe seu CPF e a senha cadastrada no site do Inep no momento em que se cadastrou para o exame.

O MEC enfatizou que só precisa fazer requerimento quem preencheu questões de ciências humanas e ciências da natureza na ordem inversa do gabarito. Quem foi prejudicado pelos erros na prova amarela não deve usar o site para reclamar.

INVERSÃO

O problema ocorreu porque, no caderno de prova, os alunos tinham de responder, em primeiro lugar, as questões de Ciências Humanas, cujas questões vinham numeradas de 1 a 45. Depois, vinham as perguntas de Ciências da Natureza, entre os números 46 e 90. No cabeçalho do cartão-resposta, a ordem estava invertida. Na parte correspondente às questões de número 1 a 45, estava escrito Ciências da Natureza"no topo. E, em cima do espaço para marcar as respostas de 46 a 90, estava grafado Ciências Humanas.

O MEC confirmou ter tido conhecimento do erro apenas no decorrer da prova e disse que orientou todos os fiscais a explicarem o problema aos alunos.

Clique: http://sistemasenem2.inep.gov.br/correcaoprova/

