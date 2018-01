Veja recomendações para os candidatos do Enem

Se você é um dos 7,1 milhões de inscritos que devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste final de semana, 26 e 27 de outubro, precisa ficar atento às regras para fazer a prova. O exame começa às 13 horas, no horário de Brasília, em todos os 1.661 municípios em que o Enem é aplicado. Os portões abrem às 12h, uma hora antes do início do exame. Não se esqueça de conferir o horário e local do exame para evitar atrasos.

Nos dois dias do Enem, os candidatos devem ficar atentos aos dados pessoais que constam na prova. A opção marcada no cartão de resposta deve corresponder à cor da capa do caderno de questões (azul, amarelo, branco, rosa e cinza).

Durante o exame, é vetado o uso de aparelhos eletrônicos como celulares e calculadoras. Também não é permitido deixar o local de prova antes de duas horas após o início da prova. Apenas os participantes que saírem da sala nos 30 minutos que antecederem o término das provas podem levar seus cadernos de questões. Os três últimos presentes na sala só serão liberados juntos.

É bom levar água e algum alimento leve, como uma barra de cereal ou chocolate, para aguentar a tarde de prova. Outra dica é fazer o trajeto até o local de prova para conhecer o caminho.