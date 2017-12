Veja quanto USP propõe reservar para Enem em cursos mais difíceis

Atualizado no domingo, 7 de junho.

Das 20 carreiras com maior nota de corte na Universidade de São Paulo (USP), apenas seis terão reserva de vagas para candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), segundo a proposta da Pró-reitoria de Graduação da instituição. Para valer, a mudança no vestibular ainda depende do aval das faculdades e dos conselhos superiores da USP. Desde o ano passado, são estudadas formas alternativas de ingresso além do atual vestibular, a Fuvest.

Medicina e Psicologia, na capital e em Ribeirão Preto, Direito e engenharias na Escola Politécnica são as carreiras de ponta em que o Enem foi sugerido, segundo documento da pró-reitoria obtido pelo Estado. A Escola Politécnica informou, no entanto, que a Congregação da unidade não aprovou a adesão ao Sisu. As faculdades têm até 12 de junho para discutir internamente e responder à pró-reitoria se aceitam a proposta. Veja quanto foi sugerido em cada uma das carreiras mais difíceis:

Curso Vagas 'Cota' Enem

500 - Medicina 175- 14,3% 505 - Medicina - Ribeirão Preto 100- 15% 715 - Engenharia Aeronáutica - São Carlos 40- 0% 735 - Engenharia Civil - São Carlos 60- 0% 775 - Engenharia na Escola Politécnica 870- 10% 150 - Curso Superior do Audiovisual 35- 0% 550 - Psicologia 70- 20% 785 - Engenharia - São Carlos 150- 0% 270 - Relações Internacionais 60- 0% 105 - Arquitetura - FAU 150- 0% 160 - Direito 460- 20% 220 - Jornalismo 60- 0% 110 - Arquitetura - São Carlos 45- 0% 185 - Editoração 15- 0% 415 - Ciências Biomédicas 40- 0% 765 - Engenharia Elétrica e de Computação - São Carlos 150- 0% 115 - Artes Cênicas - Bacharelado 15- 0% 265 - Publicidade e Propaganda 50- 0% 155 - Design 40- 0% 555 - Psicologia - Ribeirão Preto 40- 20%

Segundo o documento da Pró-reitoria de Graduação, algumas unidades ainda não haviam se manifestado sobre o uso do exame para preencher parte das vagas. No caso de cursos que exigem prova específica, como Arquitetura e Design, a adoção do Enem foi descartada, por enquanto, por questões logísiticas.