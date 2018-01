Veja quais são os temas mais cobrados no exame da OAB

Levantamento do cursinho LFG mostra os temas mais cobrados na primeira fase das 12 últimas edições do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):

Ética

Prerrogativas - 28 questões - 19% da prova

Infrações e Sanções disciplinares - 17 questões - 12% da prova

Honorários advocatícios - 14 questões - 10% da prova

Incompatibilidade e impedimentos - 12 questões - 8% da prova

Atividades de advocacia - 11 questões - 8% da prova

Direito Civil

Das Obrigações - 33 questões - 4-% da prova

Direito de Família - 11 questões - 13% da prova

Direito das Coisas - 11 questões - 13% da prova

Responsabilidade Civil - 8 questões - 10% da prova

Direito das Sucessões - 7 questões - 8% da prova

Direito Constitucional

Controle de Constitucionalidade - 16 questões - 16% da prova

Processo Legislativo - 14 questões - 14% da prova

Repartição Constitucional de Competências - 10 questões - 10% da prova

Poder Judiciário - 9 questões - 9% da prova

Ações Constitucionais - 8 questões - 8% da prova

Direito do Trabalho

Jornada - 10 questões - 13% da prova

Estabilidades - 8 questões - 11% da prova

Contrato de Trabalho - 7 questões - 9% da prova

Aviso Prévio - 6 questões - 8% da prova

Salário - 5 questões - 7% da prova

Direito Penal

Crimes em espécie - 21 questões - 27% da prova

Teoria da Pena - 9 questões - 11% da prova

Teoria do Erro - 7 questões - 9% da prova

Iter Criminis - 5 questões - 6% da prova

Leis Extravagantes - 5 questões - 6% da prova

Direito Tributário

Impostos em espécie - 16 questões - 26% da prova

Princípios e imunidades - 13 questões - 21% da prova

Legislação tributária - 9 questões - 15% da prova

Obrigação tributária e responsabilidade - 9 questões - 15% da prova

Lançamento e crédito tributário - 5 questões - 8% da prova

Direito Processual Penal

Procedimentos - 11 questões - 15% da prova

Recursos - 10 questões - 14% da prova

Jurisdição e competência - 7 questões - 10% da prova

Tribunal do Júri - 6 questões - 8% da prova

Inquérito policial - 6 questões - 8% da prova

Estatuto da Criança e do Adolescente

Direitos Fundamentais - 11 questões - 39% da prova

Medidas socioeducativas - 6 questões - 21% da prova

Adoção - 3 questões - 11% da prova

Normas de prevenção - 3 questões - 11% da prova

Perda e suspensão do pátrio poder - 2 questões - 7% da prova

Filosofia

Hermenêutica e Interpretação - 1 questão - 17% da prova

Moral e Direito - 1 questão - 17% da prova

Justiça - 1 questão - 17% da prova

Racionalismo - 1 questão - 17% da prova

Pós-positivismo - 1 questão - 17% da prova

Direitos Humanos

Comissão Interamericana - 7 questões - 21% da prova

Constituição de 1988 e os direitos humanos - 7 questões - 21% da prova

Teoria Geral dos Direitos Humanos - 4 questões - 12% da prova

Proteção internacional dos Direitos Humanos - 4 questões - 12% da prova

Pacto de San José de Costa Rica - 3 questões - 9% da prova

Direito do Consumidor

Proteção Contratual - 6 questões - 22% da prova

Resp. Fato Produto/Serviço - 4 questões - 15% da prova

Cláusulas abusivas - 4 questões - 15% da prova

Decadência e prescrição - 3 questões - 11% da prova

Direitos Básicos - 3 questões - 11% da prova

Direito Ambiental

Unidade de Conservação - 8 questões - 30% da prova

Responsabilidade Civil/Ambiental - 4 questões - 15% da prova

EIA-RIMA/Informação ambiental - 4 questões - 15% da prova

Penal Ambiental - 3 questões - 11% da prova

Competências constitucionais - 3 questões - 11% da prova

Direito Internacional

Tratamento jurídico de estrangeiros - 4 questões - 18% da prova

Jurisdição a bordo de navios e embarcações - 2 questões - 9% da prova

Direito aplicável à sucessão - 2 questões - 9% da prova

Teoria do Direito Internacional - 2 questões - 9% da prova

Sentença da Corte Interamericana - 2 questões - 9% da prova

Direito Processual Civil

Execução - 7 questões - 10% da prova

Capacidade processual - 6 questões - 9% da prova

Cautelar - 5 questões - 7% da prova

Defesas - 3 questões - 4% da prova

Liquidação de sentença - 3 questões - 4% da prova

Direito Processual do Trabalho

Recursos - 14 questões - 21% da prova

Execução - 8 questões - 12% da prova

Rito sumaríssimo - 6 questões - 9% da prova

Competência - 6 questões - 9% da prova

Ônus da prova - 4 questões - 6% da prova

Direito Empresarial

Sociedades no C.C. - 15 questões - 24% da prova

Sociedades anônimas - 11 questões - 18% da prova

Títulos de crédito - 11 questões - 18% da prova

Recuperação - 6 questões - 10% da prova

Contratos - 6 questões - 10% da prova