Veja os conteúdos de cada disciplina que mais caem nas provas da USP e no Enem

Fique atento ao levantamento do Poliedro obtido com exclusividade pelo Estado que mostra os conteúdos de cada disciplina que mais caem nas provas da USP. Para se preparar melhor para as provas, também vale verificar, mais abaixo, os temas mais abordados em cada área do Enem, reunidos pela equipe do Poliedro em São Paulo.

USP:

Biologia

Ecologia, reino animal e fisiologia animal, reino vegetal e fisiologia vegetal.

Estrutura e fisiologia celular, origem da vida e evolução.

Parasitoses e vírus, biotecnologia, genética.

Histologia, divisão celular, embriologia e gametogênese.

Química

Equilíbrios químicos, soluções e coloides.

Cálculo estequiométricos, termoquímica.

Reações e características de compostos orgânicos.

Eletroquímica, gases e ligações intermoleculares.

Física

Leis de Newton, resultante centrípeta, trabalho e energia.

Estática e hidrostática.

Eletrodinâmica (circuitos elétricos).

Óptica geométrica e termodinâmica.

Geografia

Espaço urbano e agrário.

População e questões ambientais.

Conflitos e tensões mundiais.

Atualidades.

História

Brasil Colônia.

História Contemporânea e Antiga.

Filosofia e Sociologia.

Brasil República.

Português

Figuras de linguagem.

Escolas literárias.

Variações linguísticas.

Semântica.

Matemática

Geometria espacial, PA e PG.

Geometria plana e trigonometria.

Porcentagem, estatística, razão e proporção, sistemas lineares.

Funções exponenciais e logaritmos.

ENEM:

Biologia

Problemas ambientais: mudanças climáticas, efeito estufa; desmatamento; erosão; poluição da água, do solo e do ar.

Embriologia, anatomia e fisiologia humana.

Metabolismo energético: fotossíntese e respiração.

Estrutura e fisiologia celular: membrana, citoplasma e núcleo.

Química

Compostos de carbono.

Transformações químicas e energia.

Materiais, suas propriedades e usos.

Água.

Física

Oscilações, ondas, óptica e radiação.

O movimento, o equilíbrio e a descoberta de leis físicas.

Fenômenos elétricos e magnéticos.

O calor e os fenômenos térmicos.

Humanas

Formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado.

Ditaduras políticas na América Latina: Estado Novo no Brasil e ditaduras na América.

A luta pela conquista de direitos pelos cidadãos: direitos civis, humanos, políticos e sociais.

Geopolítica e conflitos entre os séculos 19 e 20: Imperialismo, a ocupação da Ásia e da África, as Guerras Mundiais e a Guerra Fria.

Linguagens

Estudo do texto: as sequências discursivas e os gêneros textuais no sistema de comunicação e informação.

Articulações entre os recursos expressivos e estruturais do texto literário e o processo social relacionado ao momento de sua produção.

Associações entre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário em seus gêneros (épico/narrativo, lírico e dramático) e formas diversas.

Modos de organização da composição textual.

Matemática

Conhecimentos numéricos.

Razões e proporções.

Conhecimentos geométricos.

Conhecimentos algébricos.

Conhecimentos de estatística e probabilidade.