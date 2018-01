Veja opções de pacotes de intercâmbio para trabalho voluntário

Agências de intercâmbio oferecem pacotes de viagens para trabalho voluntário. O país mais procurado é a África do Sul, que tem opções de atividades com crianças em hospitais e creches e com animais selvagens. Outros destinos como Índia, Nepal e Tailândia também chamam a atenção.

Veja opções de viagens para trabalho voluntário. Em todos os casos, a atividade não é remunerada e o custo da passagem não está incluído. Para informações adicionais, a dica é consultar as agências especializadas.

Student Travel Bureau (STB)

Volunteer with Elephants in Thailand

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Voluntários resgatam os elefantes do trabalho em regiões turísticas

Local: Chiang Mai, Tailândia

Preço: US$ 2.090 ou aproximadamente R$ 6.634 (duas semanas), com acomodação na aldeia local e refeições

Making Waves

Cuidado e educação de crianças e surf

Local: África do Sul

Preço: a partir de US$ 980 ou R$ 3.110 (duas semanas), com recepção de boas vindas, orientação sobre os costumes e o projeto, acomodação, duas refeições diárias, assistência 24h, chip de celular local

Child Care Program

Cuidado e educação de crianças

Local: Nepal

Preço: Para duas semanas, a partir de 475 euros (R$ 1.682). Inclui recepção de boas vindas, orientação sobre os costumes e o projeto, acomodação, três refeições diárias, assistência 24h, chip de celular local

Informações: http://www.stb.com.br/

Monk teaching

Ensino de inglês e matemática a monges e auxílio na preparação de aulas

Local: Chiang Mai, na Tailândia

Preço: 780 euros ou R$ 2.800,20 (para um mês), com acomodação e alimentação

Big Five Rehabilitation Project

Trabalho em uma reserva de predadores, com espécies ameaçadas e reabilitação de animais machucados ou órfãos

Local: Port Elizabeth, na África do Sul

Preço: US$ 2.995 ou R$ 9.613,95 (para um mês), com alimentação e acomodação

Babies of the Bush

Cuidado de crianças abandonadas ou maltratadas

Local: Pretoria, na África do Sul:

Preço: R$ 3.258,64 (para duas semanas), com orientação, duas refeições por dia (café da manhã e jantar), acomodação e transfers para aeroporto.

Informações: http://www.ci.com.br/

Roda Mundo

Children’s Hospital

Apoio em hospital infantil. O voluntário interage com os pacientes por meio de leituras e brincadeiras

Local: Cape Town, África do Sul

Preço: US$ 1.270 ou R$ 4.031, com acomodação

Namibia Wildlife & Community

Conservação da vida selvagem na Namíbia e resgate de espécies ameaçadas

Local: próximo à cidade de Windhoek, na Namíbia

Preço: a partir de US$ 1.455 ou R$ 4.618, com acomodação e refeições

Informações: http://www.rodamundo.tur.br/

AIESEC

AlfaBeta

Ensinar inglês ou português e alfabetização de crianças e idosos

Local: Colômbia

Duração mínima: 6 semanas

Preço: R$ 1.200, com acomodação em casas de famílias e alimentação

Informações: http://www.aiesec.org.br/