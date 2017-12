Veja opções de cursos de pós-graduação a distância

SÃO PAULO - Quem planeja fazer uma pós-graduação a distância no Brasil tem 3,2 mil opções de curso. Desse total, porém, a maioria está nas mesmas áreas: 71,6% são de Negócios, Direito, Ciências Sociais ou Educação. Já as especializações em saúde representam 11,7% do total.

As informações foram compiladas pelo Estado no sistema de cadastro de cursos do Ministério da Educação (MEC). No segundo semestre de 2014, as escolas tiveram de registrar pela primeira vez seus cursos lato sensu, como especializações e MBAs (Master Business in Administration). Até então, a pasta só tinha o levantamento de mestrados e doutorados.

Veja algumas opções de pós a distância:

Curso: Docência no ensino superior

Instituição: Universidade Cruzeiro do Sul

Duração: 400 horas

Valor: mensalidades R$198,00

Inscrições: até 24 de abril

Inicio das aulas: 1 de maio

Site: http://oesta.do/1Hf35jS

Curso: Psicopedagogia

Instituição: Universidade Cruzeiro do Sul

Duração: 400 horas

Valor: mensalidades R$198,00

Inscrições: até 24 de abril

Início das aulas: 1 de maio

Site: http://oesta.do/1Cpoqpr

Curso: MBA em Gestão Financeira e Controladoria

Instituição: Estácio

Valor: mensalidade a partir de R$ 327,00

Duração: 12 meses.

Inscrições: até 27 de abril

Site: http://oesta.do/1Igcc3Z

Curso: Terapia Nutricional e Nutrição Clínica

Instituição: Anhembi Morumbi

Duração: 3 semestres (1 ano e meio ou 432h/aula)

Investimento: matrícula de R$ 644,60 + 17 parcelas de R$ 644,60.

Inscrições: ainda não estão abertas

Início das aulas: ainda não definido

Site: http://oesta.do/1CDce63