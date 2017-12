Veja onde encontrar Moocs e cursos online

MOOCS NO MUNDO

edX

Plataforma criada pelas universidades americanas Harvard e Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hoje conta com outras 26 em todo o mundo, como a Universidade da Califórnia, em Berkeley. Oferece Moocs nas áreas de Direito, História e Ciências da Computação, entre outras.

Idioma: inglês

Tem certificado, mas cobra.

Acesso grátis às aulas.

Informações: http://www.edx.org/

Coursera

Reúne 62 universidades, entre elas Stanford, Princeton, Columbia, Yale, Michigan e Pensilvânia. Tem o projeto Coursera Brasil, em parceria com a Fundação Lemann, que traduz o conteúdo das aulas para a língua portuguesa com a ajuda de voluntários.

Idiomas: inglês, espanhol, francês, chinês, árabe, alemão, italiano e, futuramente, português.

Tem certificado, mas cobra.

Acesso grátis às aulas.

Informações: http://www.coursera.org/

Udacity

Oferece cursos online gratuitos na área de Tecnologia e Ciências. Diferentemente das anteriores, não define data para a inscrição em cada módulo – o aluno escolhe quando quer iniciar e concluir o curso.

Idioma: inglês

Oferece certificado de graça.

Acesso grátis ao conteúdo

Informações: http://www.udacity.com/

OpenUped

Com apoio da Comissão Europeia, a plataforma foi formada por 11 países, entre eles França, Itália, Portugal, Espanha e Grã-Bretanha. A iniciativa é liderada pela Associação Europeia de Universidades de Ensino a Distância (EADTU). Oferece disciplinas de Psicologia, Ciências, Tecnologia e Economia.

Idioma: há cursos em 12 línguas, entre elas o português de Portugal.

Tem certificado, mas cobra para validá-lo como crédito acadêmico.

Informações: http://www.openuped.eu/

Miríada X

Cursos abertos de 18 universidades ibero-americanas da rede Universia, como a Rei Juan Carlos e as politécnicas de Valência e de Madri. Há cursos nas áreas de Astronomia, Direito, Linguística e Economia, entre outros. Todos com data para início e para conclusão.

Idioma: espanhol. Há interesse da Universia em traduzir o conteúdo para o português.

Oferece certificado gratuito.

Acesso grátis ao conteúdo.

Informações: https://www.miriadax.net/

UniMooc

A Universidade de Alicante e o Instituto de Economia Internacional criaram um Mooc dedicado ao Empreendimento em Economia Digital. O curso já tem mais de 20 mil inscritos. O aluno aprende como montar startups e a empreender. É possível se inscrever em qualquer época.

Idioma: espanhol

Oferece certificado de graça.

Acesso grátis ao conteúdo.

Informações: http://unimooc.com/

NovoEd

Plataforma criada pela Universidade de Stanford. Todos os cursos são gratuitos e montados de forma colaborativa com os internautas: um aluno corrige a tarefa do outro, por exemplo. O site também oferece algumas disciplinas exclusivas para os cursos de Stanford, nas quais os professores mesclam atividades presenciais e online.

Idioma: inglês

Acesso grátis ao conteúdo.

Oferece certificado de graça.

Informações: http://www.novoed.com/

MOOCS NO BRASIL

Veduca

Com a USP, o portal possui os Moocs de Física Básica e Probabilidade e Estatística, que já contam com mais de 14 mil inscritos. Com a UnB, foi lançado neste mês o de Bioenergética. Negocia a criação de cursos com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), a Fundação Getúlio Vargas (FGV), as Pontifícias Universidades Católicas de São Paulo (PUC-SP) e do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e a Universidade Federal de Campina Grande.

Oferece certificado de graça.

Acesso grátis ao conteúdo.

Informações: www.veduca.com.br/browse/certified

Mooc de língua portuguesa

Coordenado pelo professor João Mattar e pelo Grupo de Pesquisa em Tecnologias Educacionais do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC-SP. É um projeto-piloto da universidade, em parceria com a plataforma Redu. Já tem mais de 5 mil inscritos. Não há prazo de inscrição e de término.

Oferece certificado de graça.

Acesso grátis ao conteúdo.

Informações: www.redu.com.br/moocs/preview

AULAS ONLINE EM GRANDES UNIVERSIDADES (NÃO SÃO MOOCS)

E-aulas USP

Vídeos de aulas de graduação, nas áreas de humanas, biológicas e exatas.

São cursos livres, gratuitos, sem assessoria pedagógica (tutoria), sem avaliação nem certificação.

Informações: http://www.eaulas.usp.br/

Unesp Aberta

Textos, vídeos e atividades usadas pelos professores nas aulas de graduação da Unesp. São cursos livres, gratuitos, sem assessoria pedagógica (tutoria), sem avaliação nem certificação. A Unesp pretende transformá-los em Moocs ainda no segundo semestre.

Informações: www.unesp.br/unespaberta

E-Unicamp

Vídeos, animações, simulações, ilustrações, aulas e materiais criados pelos professores da Unicamp. São cursos gratuitos, de acesso livre, sem assessoria pedagógica (tutoria), sem avaliação nem certificação.

Informações: http://www.ggte.unicamp.br/e-unicamp/public

OpenCourseConsortium

Plataforma colaborativa com conteúdos de aulas de 200 instituições educacionais e organizações do mundo, como o MIT e a Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg. São aulas gratuitas, sem certificação. Entre as instituições brasileiras que fazem parte, estão a FGV, PUC-Rio e a Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed).

Informações: http://www.ocwconsortium.org/

OpenCourseWareUnicamp

Inspirada no Open CourseWare Consortium, a Unicamp montou sua própria plataforma para oferecer os materiais usados pelos professores em sala de aula. Há quatro disciplinas disponíveis: Química, Química Orgânica I, História Social da Cultura, Fenômenos de

Transporte I e II.

Grátis, sem certificado.

Informações: www.ocw.unicamp.br/index.php?id=2

iTunesU

Lançado em 2007, o aplicativo oferece mais de 500 mil aulas, palestras, seminários, vídeos, livros e outros recursos de grandes universidades, entre elas Stanford, Yale, MIT, Oxford, UC Berkeley e Cambridge, além de outras renomadas instituições, como o MoMA e a New York Public Library. O serviço é utilizado por educadores de 30 países, entre eles o Brasil, para criar cursos multimídia no sistema operacional iOS.

Grátis, sem certificado.

Informações: http://www.apple.com/br/education/itunes-u/

700 cursos das melhores universidades

A Universia selecionou 700 cursos online das melhores universidades do mundo, como Harvard, Stanford e Yale. Os cursos foram divididos em 35 áreas do conhecimento, como Arquitetura, Artes, Design, Engenharia, Filosofia e Linguagens.

Informações: http://migre.me/fAM0d