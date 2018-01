Veja oito opções de escolas de Administração

Administração é o curso que tem o maior número de matrículas no Brasil. Dos 7.305.977 alunos inscritos em graduações no País, 886.690 optaram por essa carreira (considerando cursos presenciais e a distância), segundo o Censo da Educação Superior 2013, dados mais atualizados do Ministério da Educação (MEC). Isso corresponde a 12% do total.

Veja oito opções de escolas que oferecem o curso:

FGV/Eaesp

Curso: Administração de Empresas e Administração Pública

Inscrição: Até 14 de outubro

Prova: 6 de dezembro

Vagas: 200 (Adm. de Empresas) e 50 (Administração Pública)

Início das aulas: Fevereiro/2016

Duração: Oito semestres

Mensalidade: R$ 3.850 (em 2015)

Site: fgv.br

Centro Universitário da FEI

Curso: Administração

Inscrição: De 21 de setembro a 27 de novembro

Prova: 5 e 6 de dezembro

Vagas: 400 (São Paulo) e 220 (São Bernardo do Campo)

Início das aulas: Não divulgado

Duração: Oito semestres

Mensalidade: R$ 1.114 (o valor será reajustado em 2016)

Site: fei.edu.br

Fiap

Curso: Administração de Empresas

Inscrição: Até 24 de setembro

Prova: 26 de setembro

Vagas: Não divulgado

Início das aulas: 8 de fevereiro de 2016

Duração: Oito semestres

Mensalidade: De R$ 730 a R$ 1.255

Site: fiap.com.br

Universidade Mackenzie

Curso: Administração e Gestão do Comércio Exterior

Inscrição: De 26 de setembro a 19 de novembro

Prova: 2 de dezembro

Vagas: Não informado

Início das aulas: Fevereiro de 2016

Duração: Oito semestres

Mensalidade: R$ 1.738 (atual)

Site: mackenzie.br

Universidade São Judas Tadeu

Curso: Adm. de Empresas e Administração em Com. Exterior

Inscrição: Até 2 de outubro

Prova: 4 de outubro

Vagas: 270 (matutino) e 720 (noturno)

Início das aulas: Fevereiro/2016

Duração: Oito semestres

Mensalidade: R$ 1.108

Site: usjt.br

Unifesp - Câmpus Osasco

Curso: Administração

Inscrição: Encerrada

Prova: 24 e 25 de outubro (Enem 2015)

Vagas: 80 vagas (40 noturno e 40 período integral)

Início das aulas: Fevereiro/2016

Duração: Oito semestres

Mensalidade: Gratuito (ingresso por vestibular)

Site: unifesp.br

Unicamp

Curso: Administração Pública

Inscrição: Encerrada

Prova: 22 de novembro (1ª fase); e 17, 18 e 19 de janeiro de 2016

Vagas: 60

Início das aulas: 29 de fevereiro de 2016

Duração: Oito semestres

Mensalidade: Gratuito (ingresso por vestibular)

Site: fca.unicamp.br

PUC-SP

Curso: Administração

Inscrição: Em outubro e novembro

Prova: 6 de dezembro

Vagas: Não divulgado

Início das aulas: Não informado

Duração: Oito semestres

Mensalidade: Nao divulgado

Site: pucsp.br