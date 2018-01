Veja o que caiu na última prova da Fuvest

No encerramento da segunda fase do vestibular da Fuvest, os estudantes têm de responder a 12 questões dissertativas de duas ou três disciplinas, que variam de acordo com a carreira. A prova começou às 13h e termina às 17h desta terça-feira, 8.

Os primeiros alunos a terminar o exame no câmpus da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, disseram que havia questões de química orgânica e eletroquímica, em química, e uma de óptica, em física. Na prova de matemática foram cobrados conhecimentos de trigonometria e probabilidade.

Para os candidatos da área de Humanas, a Fuvest perguntou sobre uso de agrotóxicos, correntes marítimas e salinidade dos oceanos nas questões de geografia. Em história, segundo os estudantes, caiu Revolução Mexicana, características do estilo gótico e ditadura militar no Brasil, além de nazismo e as diferentes fases da economia brasileira.

O exame selecionará 10.982 alunos para a USP e 100 para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Foram chamados para a segunda fase 28.943 candidatos, além de 2.239 treineiros.

O Estadão.edu terá correção ao vivo da prova desta terça no endereço www.estadao.com.br/aovivo. Professores do Cursinho da Poli analisarão as questões no estúdio da TV Estadão. A transmissão começa às 19h. Durante a exibição dos comentários, os leitores poderão enviar perguntas pelo Facebook (www.facebook.com/estadao.edu) ou pelo Twitter (@EstadaoEdu), acompanhadas da hashtag #EduFuvest.

Ontem os candidatos resolveram 16 questões discursivas sobre as matérias do núcleo básico do ensino médio. A interdisciplinaridade das questões e a quase ausência de perguntas de matemática marcaram o segundo dia de provas. O índice de abstenção, de 8,96%, foi um pouco maior que o registrado no domingo, o primeiro dia da segunda fase, quando 8,5% dos convocados faltaram às provas de língua portuguesa e redação.

Já as provas de habilidades específicas foram elaboradas pelas próprias faculdades e serão aplicadas entre os dias 9 e 11 de janeiro para as carreiras de Artes Cênicas, Música, Curso Superior do Audiovisual, Design e Arquitetura.

A primeira chamada de aprovados no vestibular será divulgada no dia 2 de fevereiro.