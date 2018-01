Inep divulga gabarito oficial do Enem 2017; confira

BRASÍLIA - O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação e responsávem pelo exame, na tarde desta terça-feira, 14.

As notas só serão divulgadas no dia 19 de janeiro. Como o Enem é corrigido por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI), um mesmo número de acertos pode levar a notas diferentes, já que as questões têm pesos diferentes.

Acesse aqui o gabarito oficial.

