Veja o gabarito e o caderno de questões da 1ª fase da Unesp

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou, às 19h desta quarta-feira, 15, o caderno de questões e o gabarito do primeiro dia do vestibular para ingresso na instituição de ensino.

No total, a Unesp teve 107.818 inscrições para 173 cursos e 7.365 vagas em 23 cidades. O curso mais concorrido é o de Medicina em Botucatu, com o recorde de 312,7 candidatos por vaga. A indicação é para os candidatos chegarem ao local do exame com pelo menos uma hora de antecedência. Os portões serão fechados às 14 horas. Vale ressaltar que a Unesp destina um mínimo de 50% das vagas por curso para os egressos da rede pública.