Veja o gabarito da primeira fase da Unicamp

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Universidade Estadual de Campinas (Conmvest-Unicamp) divulgou nesta quarta-feira, 26, o gabarito das questões da prova da primeira fase . O vestibular, composto por 90 questões, foi aplicado no último domingo, 23, para 70.947 candidatos, em 20 cidades do Estado de São Paulo, além de Brasília. A lista de aprovados para a segunda fase será divulgada no dia 15 de dezembro, juntamente com os locais de prova da segunda etapa. Este ano o Vestibular Unicamp oferece 3.320 vagas em 70 cursos de graduação da Unicamp.

A prova da primeira fase foi composta de 90 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte maneira: 14 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, 14 questões de Matemática, 10 questões de História e 10 questões de Geografia (incluindo Filosofia e Sociologia), 10 questões de Física, 10 questões de Química, 10 questões de Biologia, 8 questões de Inglês, além de 4 questões interdisciplinares. Cada questão teve quatro alternativas.

A segunda fase será realizada nos dias 11, 12 e 13 de janeiro de 2015. As Provas de Habilidades Específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, serão feitas entre 19 e 22 de janeiro de 2015, em Campinas.

Para a segunda fase, serão convocados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 550 pontos na primeira fase. O número máximo de convocados para a segunda fase nos cursos cuja relação candidato/vaga seja menor do que 100 será limitado a seis vezes o número de vagas do curso. Para os cursos cuja relação candidato/vaga seja maior ou igual a 100, o limite máximo será de oito vezes o número de vagas do curso, entre candidatos de 1ª opção. O número mínimo de convocados para a 2ª fase em cada curso será de três vezes o número de vagas do curso.

Veja as provas: