Veja gabarito oficial da primeira etapa da prova da Fuvest 2015

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pelo exame de ingresso na Universidade de São Paulo (USP), divulgou na noite deste domingo, 30, o gabarito oficial da primeira fase da prova. O exame foi realizado neste domingo por mais de 150 mil candidatos.

O resultado oficial da primeira etapa, que foi uma prova com 90 questões de múltipla escolha, será divulgado no dia 22. A segunda fase do processo seletivo, com questões dissertativas, será realizada nos dias 4, 5 e 6 de janeiro. Estão em disputa 11.057 vagas na USP e 120 cadeiras de Medicina na Santa Casa.