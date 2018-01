Veja dicas sobre cursos de férias

Com as férias de janeiro chegando, os estudantes seguem rumo ao exterior para os cursos de curta duração. Além de agências especializadas, as universidades também oferecem diversas opções para quem não quer alongar muito o período fora do País, mas não deixa de lado o diferencial no currículo. Abaixo algumas das agências e faculdades que oferecem o serviço. Cursos de Idiomas da STB País: Canadá Cidade: Toronto Instituição: LSC Tipo de curso: inglês intensivo Acomodação: casa de família, em quarto individual Duração: 4 semanas Carga Horária: 20h semanais Preço: a partir de 2.110 dólares canadenses + R$ 215,00 (taxa de matrícula STB) País: Inglaterra Cidade: Londres Instituição: Eurocentres Tipo de curso: inglês intensivo Acomodação: casa de família, em quarto individual Duração: 4 semanas Carga Horária: 20 h semanais Preço: a partir de £ 1.831 + R$ 215 (taxa de matrícula STB) País: África do Sul Cidade: Cidade do Cabo Tipo de curso: inglês intensivo Acomodação: casa de família, em quarto individual Duração: 4 semanas Carga Horária: 20 h semanais Preço: a partir de US$ 2.500 + R$ 215 (taxa de matrícula STB) País: EUA Cidade: San Diego Tipo de curso: inglês intensivo Acomodação: casa de família, em quarto individual Plano de refeições: meia pensão (café da manhã e jantar) Duração: 4 semanas Carga Horária: 20 h semanais Preço: a partir de US$ 2.370 + R$ 215 (taxa de matrícula STB) Agência CI País: Inglaterra Cidade: Brighton Instituição: St Giles Tipo de curso: inglês Acomodação: casa de família, em quarto individual com meia pensão Duração: 4 semanas Carga Horária: 20 aulas por semana Preço*: a partir de £ 1.227,60 + taxa de matrícula País: Nova Zelândia Cidade: Auckland Instituição: Embassy Tipo de curso: inglês Acomodação: casa de família, em quarto individual com meia pensão Duração: 4 semanas Carga Horária: 20 aulas por semana Preço*: a partir de 2.379 dólares neo-zelandeses + taxa de matrícula + localização de acomodação País: Austrália Cidade: Brisbane Instituição: ACE Brisbane Tipo de curso: inglês Acomodação: casa de família, em quarto individual com meia pensão Duração: 4 semanas Carga Horária: 25 aulas por semana Preço*: a partir de 2.306 dólares australianos + taxa de matrícula + localização de acomodação + material País: África do Sul Cidade: Cidade do Cabo Instituição: Good Hope Tipo de curso: inglês junto com a Copa do Mundo Acomodação: casa de família, em quarto individual com meia pensão Duração: 4 semanas Carga Horária: 20 aulas por semana Preço*: a partir de US$ 1.859 + taxas + transfer País: Canadá Cidade: Vancouver Instituição: PLI Tipo de curso: estudo e trabalho Acomodação: 12 semanas em casa de família, em quarto individual com meia pensão Duração: 12 semanas Carga Horária: 20 aulas por semana + 12 semanas de trabalho remunerado Preço*: a partir de 6.410 dólares canadenses + taxas País: Argentina Cidade: Ushuaia Instituição: Coined Tipo de curso: espanhol Acomodação: casa de família, em quarto individual com meia pensão Duração: 4 semanas Carga Horária: 20 aulas por semana Preço*: US$ 1.765 País: EUA Cidade: Filadélfia Instituição: ELS Tipo de curso: inglês Acomodação: casa de família, em quarto individual com meia pensão Duração: 4 semanas Carga Horária: 20 aulas por semana Preço*: US$ 2.420 + taxa de matrícula + material País: EUA Cidade: Nova York Instituição: Kaplan Aspect Tipo de curso: inglês Acomodação: casa de família, em quarto individual com meia pensão Duração: 4 semanas Carga Horária: 20 aulas por semana Preço*: US$ 2.250 + taxa de matrícula País: Itália Cidade: Florença Instituição: Linguaviva Florença Tipo de curso: inglês Acomodação: casa de família, em quarto individual com meia pensão Duração: 4 semanas Carga Horária: 20 aulas por semana Preço*: € 1.730 + taxa de matrícula País: Espanha Cidade: Barcelona Instituição: Enforex Barcelona Tipo de curso: inglês Acomodação: casa de família, em quarto individual com meia pensão Duração: 4 semanas Carga Horária: 20 aulas por semana Preço*: € 1.505 + taxa de matrícula *Valores sujeitos a alteração Universidades A PUC-SP não oferece cursos próprios de curta duração, mas tem algumas parcerias para programas de línguas no Canadá, na França e no Chile, que oferecem entre 10 e 15% de desconto. O curso de Direito Público Internacional é o único desenvolvido pela universidade, em parceria com uma agência privada. O programa será de duas a três semanas em países como Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Alemanha. As aulas consistem em palestras e visitas técnicas a empresas e lugares marcantes para a área, como o Parlamento Europeu e o Tribunal Internacional de Justiça, em Haia. Pela ESPM, alunos poderão viajar para os Estados Unidos ou Espanha. Em ambos os países, o programa é de negócios. Veja abaixo algumas opções: País: EUA Cidade: Miami Instituição: Florida International University (FIU) Tipo de curso: Business Program Período: de 11 a 22 de janeiro (2 semanas) Horário do curso: das 9h às 17h Atividades extras: Companys Visits Público alvo: alunos dos cursos MBA Executivo e Master em Marketing da ESPM Quorum: máximo de 15 participantes Requisitos: fluência no idioma inglês, visto e passaporte válidos e exame de proficiência. Preço: sob consulta País: Espanha Cidade: Barcelona Instituição: Escuela de Alta Dirección y Administración (Eada) Tipo de curso: Doing Business in Europe Período: de 11 a 22 de janeiro (2 semanas) Horário do curso: das 9h às 17h30 Público alvo: cursar ou ser concluinte dos cursos MBA Executivo e Master em Marketing Requisitos: teste de idiomas e seguro viagem. Preço: sob consulta Fundação Armando Alvares Penteado (Faap) Para os estudantes da Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), os cursos de férias são oferecidos na Argentina, Espanha, Itália, ou Estados Unidos. A maioria é para aprimoramento de idiomas. País: Espanha Cidades disponíveis: Barcelona, Granada, Madri, Salamanca, Tenerife, Valência Instituição: Don Quijote www.donquijote.org/brazilian Tipo de curso: Espanhol Acomodação (opções): casas de família, residência da escola e studant flat Duração: 4 semanas Período: 04/01/10 a 29/01/10 Preço: € 716* (+ taxa de inscrição de € 65 e taxa de acomodação de € 30) *Os valores variam de acordo com a cidade País: Itália Cidades: Roma Instituição: Torre di Babele www.torredibabele.com/pt Tipo de curso: Italiano Duração: 80 horas / 4 semanas Período: 04/01/10 a 29/01/10 Preço: € 1.000 - custo + hospedagem em quarto individual* € 930 - custo + hospedagem em quarto duplo País: EUA Local: Irvine, Califórnia Instituição: University of California Tipo de curso: Conversação ou Inglês para Negócios (Business English) Duração: 90 horas Período: 05/01/2010 a 01/02/2010 Preço: US$ 2.595 (curso + acomodação em quarto duplo + seguro saúde + traslado na chegada) País: EUA Local: Irvine, Califórnia Instituição: University of California Tipo de curso: Programa de conversação e cultura Duração: 90 horas Período: 05/01/10 a 01/02/10 Preço: US$ 2.595 (curso + acomodação em quarto duplo + seguro saúde + traslado na chegada)