Veja dicas para os testes de português, geografia e biologia da Fuvest

SÃO PAULO - O que costuma cair nas questões de língua portuguesa, geografia e biologia na primeira fase da Fuvest? Para responder a essa dúvida, o Estadão.edu ouviu nesta quinta-feira, 24, professores do Cursinho da Poli. No domingo, cerca de 146 mil estudantes prestam a prova de múltipla escolha do vestibular da fundação, que seleciona alunos para a USP e a Santa Casa de São Paulo.

Até lá, publicaremos no portal outras videoaulas. As de ontem, sobre matemática, física e história, podem ser conferidas neste link.

Segundo a professora de gramática e literatura Cristiane Bastos, 16 das 90 questões da prova são sobre língua portuguesa. Em média, são 6 testes de literatura, 5 de gramática e 5 de interpretação de textos. "Em literatura, a banca costuma explorar as obras de leitura obrigatória. Preste atenção, por exemplo, à ideologia presente nos livros. Os traços comuns podem ser explorados", diz.

Na parte de gramática, o aluno deve ficar atento às variantes linguísticas, regência, concordância, pontuação e acentuação. Em interpretação, são assuntos frequentes figuras e funções da linguagem. "Tenha calma na hora de ler os textos e fazer uma análise do discurso para poder responder às questões com tranquilidade", recomenda Cristiane aos vestibulandos.