Veja dicas para a segunda etapa da Fuvest

Quase 29,7 mil candidatos fazem a partir deste domingo, 4, a segunda etapa da Fuvest em busca de uma vaga na Universidade de São Paulo (USP) ou em Medicina da Santa Casa. Essa fase, com redação e questões dissertativas, exigirá do candidato calma e capacidade de organizar as ideias no papel. Veja como enfrentar a reta final do processo seletivo, que termina na terça-feira, 6:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.